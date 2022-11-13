Мележиков надеется, что ФИФА рассмотрит обращение «Спартака» по Кралу через 10 дней

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с взысканием задолженности с «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.

«Что с делом в суде ФИФА по Кралу? Пока они запросили дополнительные материалы. Мы на эти материалы отвечаем. Думаю, что дней десять — будет решение, пока его нет. Надеюсь, что во второй половине ноябре. Но это зависит не от нас, а от них», — приводит ТАСС слова Мележикова.

Крал выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2021/22, он принял участие в 6 матчах и не отличился результативными действиями. В сентябре стало известно, что «Спартак» обратился в трибунал ФИФА по поводу взыскания с «Вест Хэма» задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду чешского полузащитника.

В сезоне-2022/23 Крал выступает за «Шальке» на правах аренды из «Спартака». 24-летний футболист сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за команду из Гельзенкирхена.