В «Фейеноорде» прокомментировали трансфер Хендрикса из «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса. Нидерландский клуб взял игрока в аренду с опцией выкупа.

«Мы хотели заполучить еще одного игрока, который может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде. Именно поэтому остановили свой выбор на Йоррите.

Он может сыграть не только опорного полузащитника, но закрыть и другие позиции. К тому же он обладает богатым опытом, который поможет нашим молодым игроками», — цитирует Арнесена сайт «Фейеноорда».

26-летний голландец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом соглашением прописана возможность последующего выкупа трансфера «Фейеноордом».