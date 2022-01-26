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В «Фейеноорде» прокомментировали трансфер Хендрикса из «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент

Технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса. Нидерландский клуб взял игрока в аренду с опцией выкупа.

«Мы хотели заполучить еще одного игрока, который может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде. Именно поэтому остановили свой выбор на Йоррите.

Он может сыграть не только опорного полузащитника, но закрыть и другие позиции. К тому же он обладает богатым опытом, который поможет нашим молодым игроками», — цитирует Арнесена сайт «Фейеноорда».

26-летний голландец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом соглашением прописана возможность последующего выкупа трансфера «Фейеноордом».

Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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