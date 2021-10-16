Судья Карасев — о потасовке в матче «Спартак» — «Динамо»: «Слава богу, не предъявляли никаких претензий»
Главный арбитр матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2) Сергей Карасев поделился впечатлениями от московского дерби. Он прокомментировал эпизод с потасовкой в конце первого тайма.
«Дерби не может быть простым, — сказал Карасев. — Эпизод с дракой? Не могу ничего комментировать, посмотрите повторы. Дерби такое и должно быть. Слава богу, что игроки и тренеры не предъявляли никаких претензий. Мы ничего не смотрели, не видели, потом все проанализируем. Любое дерби — это непросто».
«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю