Тедеев считает, что «Ростов» давал «Сочи» слишком много времени на раздумья

Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал поражение от «Сочи» (2:3) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что игроки «Сочи» играли в хороший футбол, — цитирует Тедеева официальный сайт клуба. — Отчасти мы не справлялись с их индивидуальными возможностями. В отдельных эпизодах они были лучше нас, поэтому и были пропущены мячи.

На мой взгляд мы недостаточно плотно играли, давали соперникам много времени на раздумья и от этого возникали большие сложности у наших ворот, много стандартов, один из которых был реализован (пенальти).

С чем связан перевод Баштуша на правый фланг после перерыва? Прежде всего, с выходом Хаджикадунича и в связи с тем, что Баштуш универсальный и достаточно опытный игрок. Думаю, что мы все сделали правильно во второй половине игры» .

В составе «Ростов» отличились Баштуш и Али Соу. У хозяев забивали Артур Юсупов, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Матео Кассьерра.