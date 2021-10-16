Тедеев считает, что «Ростов» давал «Сочи» слишком много времени на раздумья
Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал поражение от «Сочи» (2:3) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Прежде всего, хотел бы отметить, что игроки «Сочи» играли в хороший футбол, — цитирует Тедеева официальный сайт клуба. — Отчасти мы не справлялись с их индивидуальными возможностями. В отдельных эпизодах они были лучше нас, поэтому и были пропущены мячи.
На мой взгляд мы недостаточно плотно играли, давали соперникам много времени на раздумья и от этого возникали большие сложности у наших ворот, много стандартов, один из которых был реализован (пенальти).
С чем связан перевод Баштуша на правый фланг после перерыва? Прежде всего, с выходом Хаджикадунича и в связи с тем, что Баштуш универсальный и достаточно опытный игрок. Думаю, что мы все сделали правильно во второй половине игры» .
В составе «Ростов» отличились Баштуш и Али Соу. У хозяев забивали Артур Юсупов, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Матео Кассьерра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю