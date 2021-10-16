Сергей Карасев: «Хочу получить побольше матчей Лиги чемпионов и подольше оставаться в профессии»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своих целях.

«Моя цель сейчас — получить побольше матчей ЛЧ и подольше оставаться в профессии. Пока списков на матчи нет, ждем. Остаться в профессии хочу как Безбородов. Это самый мощный ориентир для нас, все за ним тянемся.

Хочу ли поработать в АПЛ? Это просто нереально. В Англии и топ-5 чемпионатов свои судьи. Не знаю ничего о приглашении иностранных судей там.

Я пойду к Урганту? Откуда вы знаете? Я еще толком не знаю, а вы уже в курсе. Пока не могу ничего сказать, я еще не совсем в теме. Спою ли в жанре рок песню «Валера»? У меня немного другой стиль, вы же знаете".

Карасев 16 октября работал на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Во время этой игры футболисты обеих команд подрались друг с другом.

42-летний Карасев также работал на Евро-2020. Он судил матчи группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а также матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия. Также обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».