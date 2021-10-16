Сергей Карасев: «Хочу получить побольше матчей Лиги чемпионов и подольше оставаться в профессии»
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своих целях.
«Моя цель сейчас — получить побольше матчей ЛЧ и подольше оставаться в профессии. Пока списков на матчи нет, ждем. Остаться в профессии хочу как Безбородов. Это самый мощный ориентир для нас, все за ним тянемся.
Хочу ли поработать в АПЛ? Это просто нереально. В Англии и топ-5 чемпионатов свои судьи. Не знаю ничего о приглашении иностранных судей там.
Я пойду к Урганту? Откуда вы знаете? Я еще толком не знаю, а вы уже в курсе. Пока не могу ничего сказать, я еще не совсем в теме. Спою ли в жанре рок песню «Валера»? У меня немного другой стиль, вы же знаете".
Карасев 16 октября работал на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Во время этой игры футболисты обеих команд подрались друг с другом.
42-летний Карасев также работал на Евро-2020. Он судил матчи группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а также матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия. Также обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю