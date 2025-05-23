Судья Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Динамо», Иванов — на игру «Зенит» — «Ахмат» в 30-м туре РПЛ
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.
Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Динамо» назначен Артем Чистяков. Игру между «Зенитом» и «Ахматом» обслужит Сергей Иванов.
Все матчи заключительного тура пройдут в одно время в субботу, 24 мая. Начало -в 16.30 по московскому времени.
Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Быки» могут впервые в истории стать чемпионами России. «Зенит» (63 очка) идет вторым и сохраняет шансы на золото.
24 мая (суббота)
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Химки»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Александр Гончар.
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Александр Машлякевич
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1