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Судейство

Судья Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Динамо», Иванов — на игру «Зенит» — «Ахмат» в 30-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Динамо» назначен Артем Чистяков. Игру между «Зенитом» и «Ахматом» обслужит Сергей Иванов.

Все матчи заключительного тура пройдут в одно время в субботу, 24 мая. Начало -в 16.30 по московскому времени.

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Быки» могут впервые в истории стать чемпионами России. «Зенит» (63 очка) идет вторым и сохраняет шансы на золото.

24 мая (суббота)

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Химки»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Александр Машлякевич

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

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РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Артем Чистяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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