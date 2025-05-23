Судья Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Динамо», Иванов — на игру «Зенит» — «Ахмат» в 30-м туре РПЛ

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Динамо» назначен Артем Чистяков. Игру между «Зенитом» и «Ахматом» обслужит Сергей Иванов.

Все матчи заключительного тура пройдут в одно время в субботу, 24 мая. Начало -в 16.30 по московскому времени.

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Быки» могут впервые в истории стать чемпионами России. «Зенит» (63 очка) идет вторым и сохраняет шансы на золото.

24 мая (суббота)

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Химки»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Александр Машлякевич

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.