На решающий матч РПЛ в Питере назначен АВАР, пропустивший 8 месяцев

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России. В бригаду Сергея Иванова, обслуживающую одну из решающих встреч «Зенит» — «Ахмат», в качестве ассистента видеоарбитра включен Максим Гаврилин. Хотя он не работал в РПЛ в роли АВАР свыше 8 месяцев — после игры 9-го тура «Пари НН» — «Локомотив» (1:3), состоявшейся 22 сентября прошлого года.