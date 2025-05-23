Джикия заявил, что не отпразднует гол в ворота «Спартака»

Защитник «Химок» и экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, станет ли праздновать гол в ворота бывшего клуба.

«Когда я в последний раз гол забивал? Вы это помните вообще? Вам тогда сколько лет было? (улыбается). Если серьезно, конечно я не стану праздновать», — сказал Джикия «СЭ».

31-летний подписал контракт с «Химками» после ухода из «Спартака» в сентябре 2024 года. Он выступал за красно-белых с 2017 года.

«Спартак» встретится с «Химками» в 30-м туре РПЛ. Матч пройдет 24 мая и начнется в 16.30 мск.