Судьба Мележикова и Кузьмичева решится на совете директоров «Спартака» 14 декабря

Как стало известно «СЭ», заседание совета директоров московского «Спартака» по итогам первой части сезона намечено на 14 декабря.

Помимо подведения предварительных итогов сезона на нем будет обсуждаться и стратегия развития клуба в сезоне следующем. По нашей информации, под вопрос может быть поставлено продолжение работы в клубе генерального директора Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.

Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство