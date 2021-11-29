Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Судьба Мележикова и Кузьмичева решится на совете директоров «Спартака» 14 декабря

19:32
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», заседание совета директоров московского «Спартака» по итогам первой части сезона намечено на 14 декабря.

Помимо подведения предварительных итогов сезона на нем будет обсуждаться и стратегия развития клуба в сезоне следующем. По нашей информации, под вопрос может быть поставлено продолжение работы в клубе генерального директора Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.

Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Число погибших из-за урагана в Стамбуле увеличилось до четырех
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры