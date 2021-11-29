Судьба Мележикова и Кузьмичева решится на совете директоров «Спартака» 14 декабря
19:32
Как стало известно «СЭ», заседание совета директоров московского «Спартака» по итогам первой части сезона намечено на 14 декабря.
Помимо подведения предварительных итогов сезона на нем будет обсуждаться и стратегия развития клуба в сезоне следующем. По нашей информации, под вопрос может быть поставлено продолжение работы в клубе генерального директора Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.
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