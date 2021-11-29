Руй Витория: «В Уфе тяжело выигрывать»
19:34
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итог матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Хотел бы отметить, что здесь тяжело выигрывать, — сказал португалец. — Нам нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке. Футболисты должны помнить об этом. Команда такого уровня должна играть совершенно по-другому.
Надеюсь, в следующих играх нам смогут помочь и Мозес, и Бакаев, и Игнатов. Посмотрим на состояние Кофрие. В атаке нам сейчас нужны игроки, которых мы сможем ввести в игру в любой момент. Нам сейчас немного не хватает игроков в центре — Бакаев, Понсе, Мелкадзе. Они могли бы нам здорово помочь».
«Спартак» спасся от поражения благодаря голу Александра Соболева на 90+5-й минуте.
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