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Руй Витория: «В Уфе тяжело выигрывать»

19:34
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итог матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Хотел бы отметить, что здесь тяжело выигрывать, — сказал португалец. — Нам нужно было быть агрессивнее и эффективнее в атаке. Футболисты должны помнить об этом. Команда такого уровня должна играть совершенно по-другому.

Надеюсь, в следующих играх нам смогут помочь и Мозес, и Бакаев, и Игнатов. Посмотрим на состояние Кофрие. В атаке нам сейчас нужны игроки, которых мы сможем ввести в игру в любой момент. Нам сейчас немного не хватает игроков в центре — Бакаев, Понсе, Мелкадзе. Они могли бы нам здорово помочь».

«Спартак» спасся от поражения благодаря голу Александра Соболева на 90+5-й минуте.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры