Губерниев: «В «Спартаке» не видят, кто у них хорошо играет, а кто плохо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о ничейном результате «Спартака» в гостевом матче против «Уфы» (1:1) в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«В «Спартаке» не видят, кто у них хорошо играет, а кто плохо. Витория заметил Селихова спустя полгода только. Рассказов в очередной раз привез гол, да еще и удалился с поля. Для таких случаев всегда есть вторая команда, Николая нужно отправлять туда. Это нормальная практика. Когда у футболиста совсем не складывается игра, его нужно отправлять в дубль. «Спартак» очень нестабилен. Когда команду перестанет лихорадить? Мне сложно сказать. Наверное, уже нужно смотреть в ближайшее трансферное, искать усиление на слабые позиции. Я уверен, что «Спартак» еще не скоро придет в себя. Быстро вернуться в былые кондиции не получится точно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Спартак» (20 очков) после 16-ти туров Тинькофф РПЛ идет десятым в турнирной таблице. «Уфа» (16 очков) после ничьей покинула зону стыков и располагается на двенадцатом месте.