«Молодежки» «Спартака» и «Локомотива» сыграли вничью
19:03
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура молодежного первенства России.
Хозяева сравняли счет в конце игры благодаря автоголу Льва Ушахина. «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 46 очков и пятая позиция.
Молодежные команды
24-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Касимов, 61 (0:1). Ушахин, 90+1 — в свои ворота (1:1).
Судья: Черемных (Пермь).
5 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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