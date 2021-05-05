Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Молодежки» «Спартака» и «Локомотива» сыграли вничью

19:03
Теги:

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура молодежного первенства России.

Хозяева сравняли счет в конце игры благодаря автоголу Льва Ушахина. «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 46 очков и пятая позиция.

Молодежные команды

24-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Касимов, 61 (0:1). Ушахин, 90+1 — в свои ворота (1:1).

Судья: Черемных (Пермь).

5 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Руй Витория возглавит «Спартак»? Он выиграл все трофеи Португалии, раскрыл Рубена Диаша, а в Лиге чемпионов играл против ЦСКА и «Зенита»
Матч «Крылья Советов» — «Краснодар-2» станет прощальным для Корниленко
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Не стыдно проиграть. Стыдно вести себя как «ПСЖ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд