«Сочи» на своем поле победил тульский «Арсенал»

«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Сочинцы выиграли со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Сначала отличился полузащитник Викторьен Ангбан. Для него этот гол стал первым в РПЛ.

Затем на Ангбане были нарушены правила в штрафной площади туляков, в результате чего сочинцы получили право на пенальти. С точки не промахнулся хавбек Артур Юсупов.

«Сочи» набрал 34 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» из Тулы остался на 13-м месте (19 очков).