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Сегодня, 18:25

«Сочи» на своем поле победил тульский «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
26 февраля. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 2:0.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» победил тульский «Арсенал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Сочинцы выиграли со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Сначала отличился полузащитник Викторьен Ангбан. Для него этот гол стал первым в РПЛ.

Затем на Ангбане были нарушены правила в штрафной площади туляков, в результате чего сочинцы получили право на пенальти. С точки не промахнулся хавбек Артур Юсупов.

«Сочи» набрал 34 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» из Тулы остался на 13-м месте (19 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:0
Арсенал Т
Голы
Ангбан, 50 (1:0), Юсупов, 77 (2:0)
Сочи
Адамов Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 82) Прохин Бурмистров (Воробьев, 90+3) Ангбан (Попов, 80) Жоаузинью (Юсупов, 47) Кассьерра (Мелкадзе, 79)
Арсенал Т
Коченков Сокол Смольников Степанов Беляев Ткачев (Давиташвили, 60) Чаушич Кангва Костадинов (Гулиев, 68) Марков (Деспотович, 53) Кангва (Луценко, 84)
Предупреждения
Заика 9’, Прохин 59’, Родригау 62’  -  Марков 10’, Беляев 27’, Степанов 45+1’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Панин (Дмитров) Гаврилин (Владимир)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
5
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РПЛ: «Спартак» — ЦСКА, «Зенит» — «Рубин» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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