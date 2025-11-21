Степашин рассказал, при каком условии Гусев будет утвержден главным тренером «Динамо»

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин обратился к игрокам московской команды с просьбой поддержать Ролана Гусева, который занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если выиграем четыре матча, даю слово офицера: будем работать дальше вместе», — сказал Степашин на встрече с футболистами «Динамо» в Новогорске, видео которой бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавляет с 2021 года.

Бело-голубые набрали 17 очков за 15 туров РПЛ сезона-2025/26 и занимают 10-е место в турнирной таблице.