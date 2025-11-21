Футбол
Сегодня, 19:17

Степашин рассказал, при каком условии Гусев будет утвержден главным тренером «Динамо»

Алина Савинова

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин обратился к игрокам московской команды с просьбой поддержать Ролана Гусева, который занял пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если выиграем четыре матча, даю слово офицера: будем работать дальше вместе», — сказал Степашин на встрече с футболистами «Динамо» в Новогорске, видео которой бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавляет с 2021 года.

Бело-голубые набрали 17 очков за 15 туров РПЛ сезона-2025/26 и занимают 10-е место в турнирной таблице.

Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Акрон» — «Сочи»: гости выигрывают после первого тайма
«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский открыл счет ударом из-за штрафной
Футболисты «Динамо» встретились с консультативным советом и партнерами клуба
Камоцци — о предстоящем дерби: «Надеюсь, что «Спартак» обыграет ЦСКА»
«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский и Игнатов сыграют с первых минут, Дзюба — в запасе
«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский открыл счет ударом из-за штрафной

«Акрон» — «Сочи»: гости выигрывают после первого тайма
