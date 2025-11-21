«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский открыл счет ударом из-за штрафной

«Сочи» вышел вперед в матче против «Акрона» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 35-й минуте Антон Зиньковский забил ударом из-за штрафной.