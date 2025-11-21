«Акрон» — «Сочи»: гости выигрывают после первого тайма

«Сочи» после первого тайма на выезде обыгрывает «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Антон Зиньковский.