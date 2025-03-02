Станкович — о рождении дочери и победе «Спартака»: «Я самый счастливый человек на свете»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал рождение дочери после победы над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ.
— В январе у вас родилась дочка. Сегодня вы выиграли первый матч после этого. Были особые эмоции?
— Конечно, жизнь полна эмоций. Сейчас я самый счастливый человек на свете.
— Вы необычно отпраздновали награду лучшему тренеру месяца, приняв ее вместе со всей командой. Чья это была идея?
— Идея была моей, потому что награда тренеру — заслуга команды. Это они выходят на поле, добиваются побед. Моя часть в этом довольно маленькая.
«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».
«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -