Станкович — о рождении дочери и победе «Спартака»: «Я самый счастливый человек на свете»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал рождение дочери после победы над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

— В январе у вас родилась дочка. Сегодня вы выиграли первый матч после этого. Были особые эмоции?

— Конечно, жизнь полна эмоций. Сейчас я самый счастливый человек на свете.

— Вы необычно отпраздновали награду лучшему тренеру месяца, приняв ее вместе со всей командой. Чья это была идея?

— Идея была моей, потому что награда тренеру — заслуга команды. Это они выходят на поле, добиваются побед. Моя часть в этом довольно маленькая.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.