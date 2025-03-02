Глебова освистали перед матчем «Ростова» и «Динамо»
Полузащитника Даниил Глебова освистали на «Ростов Арене» перед матчем желто-синих против московского «Динамо» в 19-м туре РПЛ.
Фамилию футболиста освистали во время объявления составов команд, Глебов вышел на матч в старте.
21 февраля «Динамо» объявило о переходе хавбека из «Ростова». 25-летний россиянин выступал за «Ростов» с 2019 года и был капитаном команды. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых пасов.
