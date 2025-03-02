Мостовой о голе Солари в первом матче за «Спартак»: «Хорошее начало в новом клубе, по-другому и не скажешь»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру Пабло Солари в дебютном матче за красно-белых против «Оренбурга» (2:0).

Футболист вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 90+6-й минуте встречи.

«Хорошее начало в новом клубе, по-другому и не скажешь. Надеюсь, это придаст ему уверенности. Вообще, для такого хорошего дебюта сошлись воедино несколько факторов: он вышел на замену против команды, которая была в меньшинстве, так еще и в гостях. Это прекрасный момент для игрока потому, что он понимает, что у него больше шансов забить или отдать голевую, так как соперник открытый», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)