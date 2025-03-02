Мостовой о голе Солари в первом матче за «Спартак»: «Хорошее начало в новом клубе, по-другому и не скажешь»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру Пабло Солари в дебютном матче за красно-белых против «Оренбурга» (2:0).
Футболист вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 90+6-й минуте встречи.
«Хорошее начало в новом клубе, по-другому и не скажешь. Надеюсь, это придаст ему уверенности. Вообще, для такого хорошего дебюта сошлись воедино несколько факторов: он вышел на замену против команды, которая была в меньшинстве, так еще и в гостях. Это прекрасный момент для игрока потому, что он понимает, что у него больше шансов забить или отдать голевую, так как соперник открытый», — сказал Мостовой «СЭ».
«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.
(Денис Сафронов)
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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