Черчесов: «Мне поступил звонок от руководства «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Станислав Черчесов заявил, что руководство «Ахмата» связывалось с ним.

«СЭ» сообщал, что специалист подпишет контракт с грозненцами сегодня или завтра.

— Появилась информация, что вы в ближайшее время можете возглавить «Ахмат». Это так?

— Мне поступил звонок от руководства клуба. Пока это вся информация, которую я могу комментировать.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

