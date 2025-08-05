Футбол
5 августа, 17:09

Черчесов: «Мне поступил звонок от руководства «Ахмата»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Станислав Черчесов заявил, что руководство «Ахмата» связывалось с ним.

«СЭ» сообщал, что специалист подпишет контракт с грозненцами сегодня или завтра.

— Появилась информация, что вы в ближайшее время можете возглавить «Ахмат». Это так?

— Мне поступил звонок от руководства клуба. Пока это вся информация, которую я могу комментировать.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • Adminni

    усатый генерал должен побить рекорд со сборной Казахстана в Грозном!

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    Соглашайтесь! Главное, чтобы не в Спартак :-)

    05.08.2025

  • frunt 2

    ну или их

    05.08.2025

  • lvb

    Спирт, думками богатеешь?) Ну, флаг тебе в руки и барабан на шею. "Юный бабабанщик советского судейства". Хехе. Неси бред дальше)

    05.08.2025

  • lvb

    Интересно, Черчесов всех игроков "Ахмата".. через душ пропустит или дон сам обозначит-кого нуно?))). "Полевой командир" восстал из небытия?)))

    05.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Не плохой результат! С нулём очков занимать 13-е место из 16-ти!!!

    05.08.2025

  • Jean4

    Скорее Спартак. )))

    05.08.2025

  • frunt 2

    Поспешил полевой командир,через пару туров мог бы возглавить Динамо.

    05.08.2025

  • Спринт

    А ждал то альпичкий фермер звоночек то, как минимум, из столицы, а то и из Питера. Но на бирже безработных не до форсу .. сойдет, однако, и ФК "Имя отца". Не надолго, вестимо, но хоть что то подзаработать Черчесу ..

    05.08.2025

