«Спартак» — лидер по симпатиям судей

По данным «СЭ», «Спартак» вышел на первое место по числу ошибок в его пользу в чемпионате России-2025/26 (три) и по балансу судейских промахов за и против в последних пяти сезонах (+15). А последние места в историческом рейтинге занимают «Зенит» и «Динамо» — им с арбитрами везло меньше других.

24 игры 3 первых туров судили 18 арбитров. Всего они допустили 14 ошибок, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель остается неизменным — примерно одно неверное решение в каждом втором матче.

По числу ВАР-вмешательств и неисправленных ошибок улучшения по сравнению с прошлым чемпионатом не произошло. Год назад в 3 турах неправильных решений было 10, сейчас — 14. Прошлым летом видеоарбитры давали знать о себе 16 раз, сейчас — 11.

