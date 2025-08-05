Футбол
5 августа, 16:47

Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» сегодня-завтра

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», вопрос с назначением Станислава Черчесова в «Ахмат» решен. Тренер подпишет долгосрочный контракт и будет представлен команде сегодня-завтра.

Перед Черчесовым будут поставлены серьезные задачи, речь о борьбе за выживание не идет. Состав клуба должен быть под эти задачи укреплен.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • m_16

    Там ещё неизвестно, кто на самом деле мама. Как это ни странно. Восток - дело тонкое.

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Стасик, долгое время играл в Австрии, у него там семья, дом и даже бизнесс - отель, куда возил на сборы сборную России и "Ференцварош". Казахам не повезло отдохнуть в Австрии, рано выгнали Стасика ! :laughing:

    05.08.2025

  • Бен Ричардс

    В шапито "РПЛ" станет еще веселее.

    05.08.2025

  • Palacios

    Как там с орфографией, претендент на саму очевидность??

    05.08.2025

  • Palacios

    Он там со скандалом вроде уходил. А как же его гордость и распущенный павлиний хвост???

    05.08.2025

  • fell62

    Мы сами не местные , так кушать хочется , что переночевать негде !!!

    05.08.2025

  • fell62

    к форелевой ферме )))

    05.08.2025

  • Андрей

    Свежая волна :rofl::thumbsup_tone1:

    05.08.2025

  • Ivan Ivanov

    А если ни 1 мяча не было забито,то откуда победа взялась?:hear_no_evil::see_no_evil::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    05.08.2025

  • Olavi Niemi

    Сможет он там денег заработать, и щеки понадувать.

    05.08.2025

  • lvb

    То есть, гражданин Пупкин.. по Вашему тексту получается, что Черчесов не гражданин России?))) Увы, это не так. И имеется ли у Саламия второе гражданство на данный момент... мы не знаем). И есть правило...Если человек гражданин страны, в которой он находится, то относительно него действуют законы именно той страны, в которой он находится и имеет соответствующий паспорт. Резюме. Австрийский паспорт в данном случае нелегитимен))

    05.08.2025

  • Levbereg

    Надеюсь, что у Станислава всё получится. Хотелось бы, чтобы движ какой то был в РПЛ. Так сказать, свежая волна.

    05.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    Некда вешать, уже на маму начали перевешивать

    05.08.2025

  • Conquestador

    как раз теперь точно не вылетит, усач бы не пошел без гарантий

    05.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ахаха, все же выторговали усатому теплое местечко поближе к овцам. Но надолго ли?

    05.08.2025

  • Conquestador

    Дали бы поработать, построить команду году полтора, почему Валере можно?

    05.08.2025

  • bvp

    Добьет там свою пошатнувшуюся репутацию.

    05.08.2025

  • pupkin-221

    у него в Осетии есть отара овец - самое то, кого Стасику тренировать ! :laughing::laughing::laughing:

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Не сравнивайте Ференцварош - постоянный чемпион Венгрии с Ахматом. В Венгрии Стасик принял команду у Реброва, который перед этим вывел Ференцварош в Лигу Чемпионов (что СТасику не удалось повторить). Ну и позорный проиграш дома от Фарер 0-3 (где население всего 55 тысяч человек!) при полных трибунах, сам за себя говорит !

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Стасик - гражданин Австрий. Одна надежда, что иностранца сильно бить не будут, когда выгонять из Чечни будут !:laughing:

    05.08.2025

  • pupkin-221

    из 8 игр одна ничья - с Ахматом будет не лучше ! Кадыров пинком пошлет Стасика подальше !

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Ференцварош вздохнул с облегчением - Стасика второй раз в Венгрию не возьмут !

    05.08.2025

  • pupkin-221

    Вангую - недолго лысому австрийскому сбитому летчику Стасику удастся пробыть в Чечне. Казахам хватило 8 игр и дали пинка под зад Черчесову. Чечены народ горячий - до конца сезона Стасик не продержится.:laughing:

    05.08.2025

  • Глупый

    у него все получится он спартаковец и хочет быть тренером

    05.08.2025

  • не наоборот)...

    05.08.2025

  • Глупый

    печально,что его не назначат?

    05.08.2025

  • и это печально...

    05.08.2025

  • самарец

    Куда он лезет? Это же болото

    05.08.2025

  • sava_

    чепушня опять коменты копируешь...молодца умный паря:rofl:

    05.08.2025

  • Глупый

    остался мостовой

    05.08.2025

  • DaviT MosKv

    Ну и правильно. Я думаю, Ахмат будет набирать очки с Черчесовым. Кто бы что не говорил, он точно сильнее Сторожука и Ташуева. А проблемы Ахмата в основном от того, что тренеры менялись, а состав ни под кого из них не подбирался. Субъективно . любопытно понаблюдать.

    05.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Полевой командир

    05.08.2025

  • Djin Ignatov

    Последний раз Дизертир тренировал сборную Казахстана ! Сыграл 8 матчей - Одна Победа при 7 поражениях !!! помоему не одного мяча не было забито !!!

    05.08.2025

  • Немальчиш

    за взятие Черчесова))

    05.08.2025

  • SERGEY111

    Вот туда Черчесяна можно , даже нужно .

    05.08.2025

  • Немальчиш

    сразу ЛЧ заочно выиграет

    05.08.2025

  • Немальчиш

    Ну слава богу, пристроили.

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может быть. А может и нет. В любом случае - это произойдет без вашего доброжелательного участия)))

    05.08.2025

  • zg

    Однозначно!

    05.08.2025

  • asdenev

  • Valekka

    Вообще-то самЧерчесов сказал,что только звонок был,а Алексеев уже лошадь задом наперёд оседлал. Черчесов ничего не делает,не просчитав все расклады.Просто так он согласие не даст.В Ахмате сейчас малолетние царьки правят.Сам Кадыров уже имел возможность изучить Черчесова.Если позвонили ему,значит понимают,что он потребует.Кстати,чтобы ни говорили про Кадырова,но все утверждают,что если обещал чего-выполнит!! Посмотрим.Подставится ли Стас под Зенит? Может позже будет ясно?!

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Алланазаров-то расстроится)))

    05.08.2025

  • Valekka

    В своючашу вы от души наложите ,когда в Грозный приедете-начищайте её!!:)))

    05.08.2025

  • maksim90

    Сторожук был в Краснодаре, и ничего, плохо не было.

    05.08.2025

  • Mikhail

    В Европе оказался никому не нужен, хорошо, что в Ахмат позвали.

    05.08.2025

  • hant64

    Если правда, то ржу не могу. Просто интересно будет понаблюдать, через какое время оттуда Саламыч вылетит? Хоть тура да 22-23 продержится? Он же не лучше Сторожука как тренер, что он там сможет сделать?

    05.08.2025

  • За Шалимова

    Не миновала чаша сия РПЛ...

    05.08.2025

  • gan75

    С большой буквы!

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И как раз под Зенит. Я насторожился .))

    05.08.2025

  • andy1962

    Зенит в боях без правил? Никогда не слышал. Назови хоть одного представителя, пожалуйста. Если это не троллинг, конечно

    05.08.2025

  • Василий Павлович

    Подписчики канала "Коммент-Шоу" могут вздохнуть с облегчением.

    05.08.2025

  • plannet

    Саламыч класс покажет, думаю 3:1 отвозит Спартак и уберет Станковича с пробега.

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    А почему Адама Кадырова не назначить главным тренером? Еще пару медалей получит!

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Чечены сейчас нагибають всех, даже в Москве. Никто и пикнуть супротив не может, ссут.

    05.08.2025

  • lvb

    Справка. Все кого дон звал на царствие по второму разу.. вылетали из "Ахматия" быстро и со свистом)). Тенденция.. Что же, Саламий тоже подходит под это определение. Дон в хорошей форме, не подведет. Ну и?)

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Они и играют в бои без правил. Это очень даже популярно. Но, с какого боку в боях без правил Зенит оказался? Хотя, у бразильских негров это так же популярно. А если еще и судей купить, тогда Зенит - чемпион.

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    П...ц Ахмату! Это совсем не сила! Это конец окончательный! Пердив 100%!

    05.08.2025

  • Jean4

    И это хорошо, а то еще в Спартак позовут. Там скоро освободится место.

    05.08.2025

  • Олег

    Назначение Сторожука сразу вызывало вопросы. Он с Арсеналом в середине таблицы ФНЛ плёлся. И вдруг повышение - в РПЛ. С хрена?

    05.08.2025

  • treider

    "Полевого командира" (как он про себя говорил) туда назначили таки)) Неудивительно))

    05.08.2025

  • Dexterous

    Ну теперь вдвойне будет приятно когда этот сраный терек вылетит в пердив

    05.08.2025

  • МАО

    Будет нескучно. Даже временами весело.

    05.08.2025

  • LeoAyu-Dag

    О чем и разговор. На Кавказе все своеобразно и непросто. Правда Черчесов и сам корнями оттуда.

    05.08.2025

  • Ganimed

    Стас, 10 дней до матча с зинитом, что, потерпеть не мог?! :relieved:Пошёл бы вместо серёжи туда, а теперь тебя выпнут,как и обычно:sunglasses:

    05.08.2025

  • zg

    Ну,за нашу суперлигу!:tumbler_glass::metal::grin:

    05.08.2025

  • albou2

    «…подписать долгосрочный контракт»… это до конца года, что ли?

    05.08.2025

  • m_16

    У Ахмата шансы на чемпионство примерно такие же, как и на вылет.

    05.08.2025

  • gan75

    Ну если так подходить, то в РПЛ вообще слабых игроков нет :))

    05.08.2025

  • echo2011

    Не захотел ждать предложения от "Спартака",которое могло бы последовать,если "Спартак" проиграет "Локомотиву".

    05.08.2025

  • m_16

    В Ахмате Саламыч как-то без должного уважения поздоровался с каким-то щеглом из дубля, а тот оказался из знатного местного рода. Щегол обиделся, и Саламыча выгнали на мороз.

    05.08.2025

  • albou2

    Бабло побеждает зло!

    05.08.2025

  • LeoAyu-Dag

    Без обиды, но быть чемпионом или же попасть в десятку это совсем разные вещи.

    05.08.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    Что то должно снизойти на Ахмат, Стас вдует, нет скорее вдохнёт свежую струю. Зениту то как не повезло, похоже попал под расдачу конкретно уже в субботу.

    05.08.2025

  • andy1962

    суицид...но, конечно, Ахмат будут тянуть изо всех сил как всегда за все годы его пребывания в лиге. Он бы уже давно благополучно вылетел, но здесь чисто политика. кавказские команды должны быть непременно представлены в вышке. Хотя, почему именно в футболе - непонятно. Он там совсем не популярен.

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Не успели мясные Станковича выкинуть

    05.08.2025

  • инок

    Адам Кадыров награжден медалью "За освобождение Сторожука"

    05.08.2025

  • ValeraK

    Вроде и в Ахмате у Черчесова были неплохие результаты - в 10-ке были =)

    05.08.2025

  • ValeraK

    УРА!!!

    05.08.2025

  • zg

    Тодорович,Ндонг,Силва,Касинтура,Мансилья,Самородов,Мелкадзе(как ни смешно),все опытные неплохие ребята.

    05.08.2025

  • Millwall82

    "поставлены серьезные задачи"(с) это точно про терек?

    05.08.2025

  • mikeV

    явно не за футболом

    05.08.2025

  • mikeV

    Думаю, очень многие выдохнули :)

    05.08.2025

  • mikeV

    Зачем такому маленькому клубу такое большое счатстье?? Хотя это, конечно, не надолго... Похоже, это будет последний клуб - дальше счастливая пенсия!

    05.08.2025

  • Millwall82

    ахахах, он же там проваливался уже.

    05.08.2025

  • gan75

    С чего это? Кто у них там такой сильный? Шелия (предпенсионер), Конатэ, Садулаев (возможно в Цска), Мелкадзе и Уциев?...

    05.08.2025

  • LeoAyu-Dag

    В Польше и Венгрии Черчесов приводил руководимые им команды к чемпионству. В России же, в качестве тренера, он ощутимых успехов не имел, хотя в свое время он в Динамо имел очень качественный состав. В Ахмате быть тренером непросто, интересно что из этого получится.

    05.08.2025

  • Clever77

    Шашлычник дома !!

    05.08.2025

  • zg

    По составу они Балтику,Акрон и Крылья должны обходить без вопросов.

    05.08.2025

  • Митек

    Осетин не боится второй раз на грабли. (Конфуций)

    05.08.2025

  • DemolisherAjax

    Ну все,серьезные задачи с серьезным тренером - ожидаем Ахмат как минимум в пятерке первой :)

    05.08.2025

  • gan75

    Ну Оренбург и Махачкалу обходить должны, не считая тех, кто и сейчас ниже.

    05.08.2025

  • Derbist

    Вот зачем они вообще туда идут?

    05.08.2025

  • инок

    Если результаты будут такие же, как с Казахстаном - милости просим!

    05.08.2025

  • rustov

    интересный поворот...

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Минула нас чаша сия! Слава тебе, Боже наш, Слава Тебе!

    05.08.2025

  • zg

    Как по мне у них сейчас состав крепкого середняка,а если еще и усилить,это должно быть повыше!

    05.08.2025

  • Тучков

    А куда Алланазарову податься? Может тоже свалит в Гроэный!

    05.08.2025

  • Dreamlike

    Туда ему дорога

    05.08.2025

  • gan75

    На что посмотрим? На отсутствие стыков, не больше. При условии действительно усиления состава.

    05.08.2025

  • инок

    Наконец-то полевой командир встанет на свое место с Ахматом..)

    05.08.2025

  • gan75

    Они нашли друг друга... Кстати, поздравляю московские клубы, ни один не поддался...

    05.08.2025

  • взять все и поделить

    тыдыщ тут уже все настроились на возвращение Стасяна в нашу красно-белую альмаматерь...статейки пошли ужо, что без Стасяна никак... и тут такой конфузий

    05.08.2025

  • shpasic

    Станкович выдохнул!

    05.08.2025

  • zg

    Возвращение блудного Стасяна?Состав то там ничего,а если еще и усилить!Вот и поглядим!Если это не очередной "карп"!

    05.08.2025

