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Станислав Черчесов: «Возобновление РПЛ — публичное признание, что общество начинает приходить в себя после пандемии»

09:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

— Изначально я был за то, чтобы чемпионат России в итоге возобновился и был доигран, — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург». — При условии, разумеется, что это разрешают власти нашей страны. И я рад, что чемпионат страны будет возобновлен. А то, что вокруг этого такая большая полемика, лишь подтверждает статус футбола как спорта номер один для нашей страны — при всем моем уважении к хоккею!

Возобновление национального футбольного чемпионата — публичное признание того, что общество начинает приходить в себя после пандемии. Германия это показала первой. Возвращаются чемпионат Испании, английская премьер-лига, итальянская серия А. И хорошо, что РПЛ находится в этом ряду. Я понимаю, что при возобновлении чемпионата России придется соблюдать жесткий протокол с повышенными мерами предосторожности и что будут серьезные ограничения или запреты для зрителей, но все равно в такой ситуации лучше доиграть сезон. Хочется ведь наконец говорить о футболе, а не только о коронавирусе!

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