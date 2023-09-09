Черчесов: «Первая задача легенд «Спартака» в матче — не устать на разминке. Копыта не стучат уже»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды красно-белых и сборная мира. Черчесов вместе с Олегом Романцевым будет тренером «Спартака».

«Горд тем, что могу принять участие в таком матче. Важное мероприятие. Главный тренер Олег Романцев все сказал — моя задача выполнять его рекомендации. Наша первая задача — не устать на разминке. Копыта не стучат уже. Не тренируемся? Тренируется тот, кто не умеет играть. Кто-то должен выиграть, но это образное выражение», — сказал Черчесов.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.