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Сегодня, 18:15

Президент «Урала»: «Этот «Зенит» — не «космос»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал причины крупного поражения от «Зенита» (0:4) в 6-м туре РПЛ.

— Что случилось с «Уралом» в матче с «Зенитом»?

— В принципе три из четырех пропущенных мячей мы привезли себе сами. В итоге 0:4. Обидно... Илья Помазун ошибся в эпизоде третьим голом. Дай ему еще 10 попыток, он никогда бы не подарил мяч Клаудиньо. Можно же было, допустим, просто выбить в аут. Такой вот день...

— Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заметил, что «Урал» вышел на матч с «Зенитом» в Питере с периферийной психологией. Согласны, что сказался комплекс маленького клуба?

— Может быть, не знаю... Не думаю, что испугались и проиграли еще до стартового свистка. Хотели сыграть смелее, рассчитывали на свои моменты. Может быть, давило, что мы ни разу не побеждали «Зенит». Возможно, с нами злую шутку сыграло то, что к этому матчу мы подходили в ранге лидеров и команда Семака на нас настроилась должным образом.

— Тот факт, что до сих пор ни разу не обыграли «Зенит», сидит занозой в сердце?

— Конечно! До этого сезона мы ни разу в рамках чемпионата России не побеждали ЦСКА. В первом туре нам удалось взять верх над красно-синими, хотя могли это сделать еще в прошлом году. Тогда, если помните, Игорь Панин не поставил очевидный пенальти в ворота армейцев. Рано или поздно все серии заканчиваются. Это касается и «Зенита» (улыбается). Во втором круге принимаем питерцев дома. Постараемся доставить радость своим болельщикам, прервать неудачную полосу.

— На длинной дистанции с таким «Зенит» бороться нереально? Он по-прежнему «космос»?

— Нет, про космический уровень я бы все-таки не говорил. «Динамо» же победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Раньше, пожалуй, у «Зенита» была и более сильная команда. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не «космос».

Эрик Бикфалви и&nbsp;футболисты &laquo;Урала&raquo; празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. «Когда сравняли счет со «Спартаком», подумал: поскорее бы финальный свисток. И тут Бикфалви исполнил!» Президент «Урала» — о старте сезона, «Зените», Бобровском

РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
12
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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