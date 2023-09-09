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Сегодня, 18:00

Президент «Урала»: «Были бы довольны, если бы набрали 10 очков. А тут — 13!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Гончаренко (слева), Григорий Иванов (в центре) и Владимир Федотов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что, несмотря на тяжелый календарь, его команда заслуживает четверки за игры на старте чемпионата.

— Как оцените выступления «Урала» на старте сезона?

— Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четверку.

— Рассчитывали, что по итогам семи туров наберете 13 очков?

— Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах — ЦСКА, «Спартак», «Зенит». «Оренбург» на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С «Балтикой» играли в Калининград. Команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается).

Эрик Бикфалви и&nbsp;футболисты &laquo;Урала&raquo; празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. «Когда сравняли счет со «Спартаком», подумал: поскорее бы финальный свисток. И тут Бикфалви исполнил!» Президент «Урала» — о старте сезона, «Зените», Бобровском
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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