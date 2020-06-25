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Стало известно, заразился ли «Локомотив» от «Оренбурга»

25 июня 2020, 14:09
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Оренбург&quot;. Фото ФК "Оренбург".
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Оренбург&quot;. Фото ФК "Оренбург".
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«Локомотив» 24 июня провел плановое тестирование на коронавирус. Все результаты отрицательные. Ранее стало известно, что у нескольких представителей «Оренбурга» выявлен COVID-19. В 23-м туре Тинькофф чемпионата России «Локо» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

По данным «СЭ», в среду, 24 июня, у «Оренбурга» прошла тренировка, в тот же день все члены команды сдали тест на коронавирус. Сегодня футболистам с отрицательными результатами предписано сидеть дома, и дожидаться медиков для дополнительных обследований.

Субботний матч с «Краснодаром» «Оренбург» рискует провести молодежным составом.(Дмитрий Симонов)

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