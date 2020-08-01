Стало известно, когда состоится презентация Кокорина в «Спартаке»
13:23
По информации «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня проведет первую тренировку в «Спартаке».
Занятие пройдет на базе команды в Тушино. Сегодня московский клуб должен был официально объявить о подписании контракта с Кокориным, но из-за смерти матери нападающего Александра Соболева мероприятие перенесли на 3 августа. (Севастиан Терлецкий)
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