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Стало известно, когда состоится презентация Кокорина в «Спартаке»

13:23
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня проведет первую тренировку в «Спартаке».

Занятие пройдет на базе команды в Тушино. Сегодня московский клуб должен был официально объявить о подписании контракта с Кокориным, но из-за смерти матери нападающего Александра Соболева мероприятие перенесли на 3 августа. (Севастиан Терлецкий)

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