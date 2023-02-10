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Сегодня, 18:30

Стадион «Спартака» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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«Открытие банк Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», стадион «Открытие Банк Арена» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID и успешно завершил тестовые мероприятия. Посещаемость домашней арены «Спартака» увеличена с 15 000 до 40 000 зрителей.

В июне 2022 года РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Лучшим матчем по посещаемости для «Спартака» в первой части текущего сезона стала игра 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Встречу 4 сентября на «Открытие Банк Арена» посетило 14 950 человек.

«Спартак» занимает второе место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.

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РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
9
15
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В «Спартаке» подтвердили, что стадион клуба прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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