Стадион «Спартака» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID

Как стало известно «СЭ», стадион «Открытие Банк Арена» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID и успешно завершил тестовые мероприятия. Посещаемость домашней арены «Спартака» увеличена с 15 000 до 40 000 зрителей.

В июне 2022 года РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Лучшим матчем по посещаемости для «Спартака» в первой части текущего сезона стала игра 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Встречу 4 сентября на «Открытие Банк Арена» посетило 14 950 человек.

«Спартак» занимает второе место с 36 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.