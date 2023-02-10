В «Спартаке» подтвердили, что стадион клуба прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что стадион «Открытие Банк Арена» прошел аттестацию на соответствие требованиям закона о Fan ID.

«Мы действительно провели все необходимые тестовые мероприятия, установили нужное оборудование. После финального контрольного мероприятия вместимость будет увеличена с 15 до 40 тысяч человек», — сказал «СЭ» Зеленов.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Ранее Минцифры РФ сообщило о разработке мобильного приложения «Карта болельщика» для оформления Fan ID.