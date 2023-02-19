Спортивный юрист рассказал, что у Малкома и Клаудиньо появятся права граждан РФ после указа президента

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, какие новые возможности появятся у бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо после получения российских паспортов.

«У Малкома и Клаудиньо появляются права гражданина Российской Федерации. Например, соответствующая шкала налогов, вся совокупность социальных благ и льгот. Но появляются и дополнительные обязанности. Даже в военной службе, если под это будут подпадать другие критерии. Конечно, есть элементы несовместимости, когда российский гражданин, имеющий второе гражданство, не может работать на определенных должностях на госслужбе. И естественно, если не дай бог происходят какие-то правонарушения за границей, то граждане России не выдаются зарубежным правоохранительным органам. Если нет на то оснований. Вся совокупность прав и обязанностей, предусмотренных для граждан России, будет распространяться и на них, — приводит «РБ Спорт» слова Алексеева.

Также он ответил на вопрос, через какое время у Малкома и Клаудиньо появятся права граждан РФ.

«Юридическим фактом начала распространения всех прав и обязанностей на человека, приобретшего российское гражданство, является указ президента и соответствующая выдача паспорта. Сразу все права и обязанности начинают действовать», — добавил юрист.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.