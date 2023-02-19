Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Спортивный юрист рассказал, что у Малкома и Клаудиньо появятся права граждан РФ после указа президента

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, какие новые возможности появятся у бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо после получения российских паспортов.

«У Малкома и Клаудиньо появляются права гражданина Российской Федерации. Например, соответствующая шкала налогов, вся совокупность социальных благ и льгот. Но появляются и дополнительные обязанности. Даже в военной службе, если под это будут подпадать другие критерии. Конечно, есть элементы несовместимости, когда российский гражданин, имеющий второе гражданство, не может работать на определенных должностях на госслужбе. И естественно, если не дай бог происходят какие-то правонарушения за границей, то граждане России не выдаются зарубежным правоохранительным органам. Если нет на то оснований. Вся совокупность прав и обязанностей, предусмотренных для граждан России, будет распространяться и на них, — приводит «РБ Спорт» слова Алексеева.

Также он ответил на вопрос, через какое время у Малкома и Клаудиньо появятся права граждан РФ.

«Юридическим фактом начала распространения всех прав и обязанностей на человека, приобретшего российское гражданство, является указ президента и соответствующая выдача паспорта. Сразу все права и обязанности начинают действовать», — добавил юрист.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-yurist-u-malkoma-i-klaudin-o-poyavyatsya-prava-grazhdan-rf-posle-ukaza-prezidenta/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «Рубина» объяснил, почему Дзагоев не сыграл в товарищеском матче с ЦСКА
«Торпедо» объявило об аренде бразильского полузащитника Джаджея
Кононов: «Натурализация футболистов — всегда была, есть и будет. У нас в России любят бразильских игроков»
ЦСКА проиграл «Рубину» в товарищеском матче. Карраскаль не забил пенальти, Самошников получил красную карточку
Мостовой — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «В 145-миллионной стране нет своих футболистов?»
«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Волгарь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» объявило об аренде бразильского полузащитника Джаджея

Главный тренер «Рубина» объяснил, почему Дзагоев не сыграл в товарищеском матче с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости