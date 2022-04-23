Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Хорошо, что выиграли, я их поздравляю, но что-то они в конце скисли. Могли играть дальше, набирать обороты, но гол пропустили, могли и еще пропустить. Характера не хватило команде, надо вперед идти, забивать, но у них что-то не пошло. Но зато выиграли и заработали три очка. В принципе, продвинуться дальше им позволяет календарь, но пока игры нет, чтобы быть уверенным, что, выйдя на поле, они точно выиграют. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Локомотив» одержал первую победу при Зауре Хапове на посту главного тренера. Московский клуб набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.