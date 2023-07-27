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Директор «Аякса» — о Сперцяне: «Никто не может сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«В СМИ слишком много разговоров по поводу нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, сейчас это слишком жаркая дискуссия. Я не могу назвать ее неоправданной, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром». Даже руководство или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым все сразу согласятся. Это невозможно», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.

Также он заявил, что сейчас клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет.

«В конце концов, существуют четкие правила. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет, у меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Это сложная ситуация, но нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. «Аякс» не делает ничего запрещенного», — сказал Мислинтат.

Спортдиректор «Аякса» отметил, что нет уверенности в том, что клуб попытаемся подписать Сперцяна.

«Я не считаю справедливым, что мы должны принимать решение по этому поводу, потому что есть правительство с четкими санкционными списками. Внутри клуба мы также спорим. Сколько времени это займет? Я не знаю. Нет даже уверенности в том, что мы попытаемся подписать Сперцяна», — заявил Мислинтат.

22 июля «СЭ» сообщал, что «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по трансферу Сперцяна. В клубе считают предложенную сумму неприемлемой.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

Источник: De Telegraaf
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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