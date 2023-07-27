Директор «Аякса» — о Сперцяне: «Никто не может сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром»
Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«В СМИ слишком много разговоров по поводу нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, сейчас это слишком жаркая дискуссия. Я не могу назвать ее неоправданной, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром». Даже руководство или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым все сразу согласятся. Это невозможно», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.
Также он заявил, что сейчас клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет.
«В конце концов, существуют четкие правила. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет, у меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Это сложная ситуация, но нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. «Аякс» не делает ничего запрещенного», — сказал Мислинтат.
Спортдиректор «Аякса» отметил, что нет уверенности в том, что клуб попытаемся подписать Сперцяна.
«Я не считаю справедливым, что мы должны принимать решение по этому поводу, потому что есть правительство с четкими санкционными списками. Внутри клуба мы также спорим. Сколько времени это займет? Я не знаю. Нет даже уверенности в том, что мы попытаемся подписать Сперцяна», — заявил Мислинтат.
22 июля «СЭ» сообщал, что «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по трансферу Сперцяна. В клубе считают предложенную сумму неприемлемой.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1