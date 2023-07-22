«Краснодар» сразу же отклонил предложение «Аякса» по Сперцяну в размере 8,5 миллиона евро

По информации «СЭ», «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по полузащитнику Эдуарду Сперцяну, о котором сообщал инсайдер Фабрицио Романо.

В «Краснодаре» считают предложенную сумму неприемлемой. Также российский клуб не хочет отпускать игроков основного состава после начала чемпионата России-2023/24.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», на его счету 22 гола и 18 результативных передач в 75 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.