«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга» и пошутил над «Спартаком»

«Ростов» опубликовал анонс матча с «Зенитов» во 2-м туре РПЛ и пошутил над «Спартаком».

В начале ролика ростовского клуба показана афиша красно-белых к кубковому матчу с «Краснодаром» в стиле фильма «Барби» и написано: «Промо к матчу: у мальчиков». Затем появляется афиша «Ростова» к игре с сине-бело-голубыми в стиле «Бандитского Петербурга» и подпись: «У мужчин».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 29 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.