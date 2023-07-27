Гендир «Пахтакора» заявил, что не хочет отпускать Файзуллаева в ЦСКА до конца сезона

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что ЦСКА согласовал трансфер нападающего Аббосбека Файзуллаева.

«Мы получили письмо от ЦСКА. Мы просим Аббосбека доиграть чемпионат до конца сезона. Сам футболист хочет играть в ЦСКА. У нас будет еще одна встреча с ним скоро. Если он решит уйти, то они с агентом должны выкупить свой трансфер за 500 тысяч долларов», — сказал Адисман «СЭ».

Аббосбек Файзуллаев был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет. Контракт игрока с «Пахтакором» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.