Сперцян получил ушиб икроножной мышцы в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказал о характере травмы полузащитника Эдуарда Сперцяна, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Футболист был заменен на 72-й минуте после столкновения с защитником самарцев Фернандо Костанцей. Армянин покинул поле на носилках.

«На данный момент тяжело определить степень тяжести, надо сделать обследование и вынести вердикт. Был удар, повреждена икроножная мышца, ушиб, а затем был спазм», — сказал Оленин на послематчевой пресс-конференции.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2024/25 24-летний футболист забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «быков» во всех турнирах.