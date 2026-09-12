ЦСКА — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 12 сентября. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ходом и результатом матча ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.40.

ЦСКА после семи туров набрал 15 очков и занимает второе место. В предыдущем матче армейцы на выезде победили «Зенит» (2:1).

«Рубин» имеет 10 очков и идет восьмым. В прошлом туре казанцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

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