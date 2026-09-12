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Защитник сборной Колумбии Дейвер Мачадо перешел в Родину

«Родина» объявила о переходе защитника сборной Колумбии Мачадо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник сборной Колумбии Дейвер Мачадо стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом Мачадо был «Нант», который он покинул этим летом. Защитник провел за команду 16 матчей и сделал одну результативную передачу.

До этого Мачадо играл в «Лансе», «Тулузе», «Генте», «Атлетико Насьональ» и «Мильонариосе».

Мачадо провел один матч за сборную Колумбии на ЧМ-2026. Он отыграл 90 минут против Португалии (0:0) в групповом турнире.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Источник: ФК «Родина»
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Сборная Колумбии по футболу
ФК Родина
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2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
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