«Родина» объявила о переходе защитника сборной Колумбии Мачадо

Защитник сборной Колумбии Дейвер Мачадо стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом Мачадо был «Нант», который он покинул этим летом. Защитник провел за команду 16 матчей и сделал одну результативную передачу.

До этого Мачадо играл в «Лансе», «Тулузе», «Генте», «Атлетико Насьональ» и «Мильонариосе».

Мачадо провел один матч за сборную Колумбии на ЧМ-2026. Он отыграл 90 минут против Португалии (0:0) в групповом турнире.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.