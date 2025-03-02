Педро: «Ничья с ЦСКА — хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения»

Нападающий «Зенита» Педро в разговоре с «СЭ» признался, что считает ничью с ЦСКА (0:0) приемлемым результатом.

— Мы знали, что встреча с ЦСКА будет сложной, — начал Педро. — Это хорошо подготовленная команда, так что мы понимали, насколько трудно будет ее победить. Считаю, что мы играли хорошо, но не использовали свои шансы.

— Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?

— Ничья — хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья — это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.

— То есть ничья справедлива?

— Да, справедлива.

После 19 туров РПЛ сине-бело-голубые с 40 очками возглавляют турнирную таблицу. Красно-синие набрали 32 балла и закрепились на шестой строчке.