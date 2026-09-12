«Зенит» — «Локомотив»: ориентировочные составы на матч 8-го тура РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочный состав на матч.

Ориентировочный состав «Зенита»

Адамов — Караваев, Дивеев, Нино, Сантос — Барриос, Карпукас — Глушенков, Педро, Джон Джон — Соболев.

Из-за травмы в матче не сыграет Вендел. Участие Густава Мантуана под вопросом.

Ориентировочный состав «Локомотива»

Митрюшкин — Морозов, Ньямси, Монтес, Фассон — Бабкин, Титков — Мостовой, Бакаев, Пиняев — Комличенко.

Из-за травмы в матче не сыграет Георгий Джикия. Участие Александра Сильянова под вопросом.

Официальные составы команд станут известны за час до матча.