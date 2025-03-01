ЦСКА согласовал переход Вильягры из «Ривер Плейта»

Полузащитник «Ривер Плейта» Родриго Вильягра в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщает El Grafico.

По информации источника, армейцы заплатят 4 миллиона долларов плюс еще один миллион в качестве бонусов за 50 процентов прав на 24-летнего аргентинца.

Ожидается, что ЦСКА сможет заявить хавбека в РПЛ, несмотря на закрытие трансферного окна, поскольку игрок находится в спорном положении в «Ривер Плейте» — зимой права на Вильягру были проданы инвестору Фостеру Гиллетту, футболист должен был продолжить карьеру в «Эстудиантесе», но «Ривер Плейт» не получил деньги за трансфер.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

ЦСКА близок к покупке Вильягры. Армейцы претендуют на 50% прав за 4 миллиона долларов