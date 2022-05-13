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Кечинов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Когда нет давления и зависимости от результата, команды показывают свои лучшие игры»

Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»
Читать «СЭ» в
Валерий Кечинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне бы хотелось увидеть красивую и зрелищную игру, где будет забито много голов. «Зенит» приедет в ранге чемпиона, поэтому результат не будет довлеть над ним и футболисты будут играть раскрепощенно, что, конечно, не на руку «Спартаку». «Спартаку» будет очень тяжело, так как соперник будет играть в свое удовольствие. Как правило, когда нет давления и зависимости от результата, команды показывают свои лучшие игры. Это показывает практика, так есть на самом деле. «Спартаку» сейчас тоже не за что бороться, поэтому если обе команды выйдут играть раскрепощенно, то покажут свой самый красивый футбол», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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