Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне бы хотелось увидеть красивую и зрелищную игру, где будет забито много голов. «Зенит» приедет в ранге чемпиона, поэтому результат не будет довлеть над ним и футболисты будут играть раскрепощенно, что, конечно, не на руку «Спартаку». «Спартаку» будет очень тяжело, так как соперник будет играть в свое удовольствие. Как правило, когда нет давления и зависимости от результата, команды показывают свои лучшие игры. Это показывает практика, так есть на самом деле. «Спартаку» сейчас тоже не за что бороться, поэтому если обе команды выйдут играть раскрепощенно, то покажут свой самый красивый футбол», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.