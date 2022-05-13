Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Эта встреча будет очень интересной. Матчи двух принципиальных соперников редко бывают скучными. Несмотря на досрочное чемпионство, «Зенит» все равно будет играть в полную силу. «Спартак», в свою очередь, сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков под конец сезона и улучшить свое местоположение в турнирной таблице РПЛ. Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке думать пока рано, время пока не пришло — команде нужно побежать в предстоящем большом матче», — сказал Комбаров «СЭ».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 (мск).