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Дмитрий Комбаров: «Спартаку» рано думать о кубке — нужно побеждать в большом матче с «Зенитом»

Дмитрий Комбаров сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Комбаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Эта встреча будет очень интересной. Матчи двух принципиальных соперников редко бывают скучными. Несмотря на досрочное чемпионство, «Зенит» все равно будет играть в полную силу. «Спартак», в свою очередь, сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков под конец сезона и улучшить свое местоположение в турнирной таблице РПЛ. Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке думать пока рано, время пока не пришло — команде нужно побежать в предстоящем большом матче», — сказал Комбаров «СЭ».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице.

Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 (мск).

Дмитрий Комбаров
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

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