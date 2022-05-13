Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никакой уверенности в том, что «Спартак» обыграет «Зенит», нет. Одно дело играть с «Енисеем», который просто-напросто совершил одну ошибку — полез вперед, у них стало что-то получаться в первые минуты, и на контратаках они и поплатились за свои действия, другое дело — с «Зенитом». С ним такие фокусы не пройдут. У «Спартака», скорее всего, мяч будет держаться от силы 2-3 передачи, они будут теряться», — сказал Пресняков «СЭ».

Пресняков-старший призвал красно-белых болельщиков прийти как на матч против «Зенита», так и на кубковый финал против «Динамо».

«Уверенности в победе нет, но хотелось бы ошибиться. «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет, чего уж говорить. Но даже если мы будем на 17-м месте, для «Зенита», особенно для их руководства, мы будем главными соперниками. Всякое бывает, мяч круглый, но ура-патриотизмом заниматься не надо. Одного настроя недостаточно, игра у красно-белых не поставлена. Лидеры «Спартака» подсдали. Взять того же Джикию. Не только он, многие. Промес, конечно, с «Енисеем» проявил себя. Он классный, и сейчас мне нравится, но, видно, годы уже берут свое», — добавил Пресняков.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице. Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 (мск).