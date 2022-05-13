Пресняков-старший: «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.
«Никакой уверенности в том, что «Спартак» обыграет «Зенит», нет. Одно дело играть с «Енисеем», который просто-напросто совершил одну ошибку — полез вперед, у них стало что-то получаться в первые минуты, и на контратаках они и поплатились за свои действия, другое дело — с «Зенитом». С ним такие фокусы не пройдут. У «Спартака», скорее всего, мяч будет держаться от силы 2-3 передачи, они будут теряться», — сказал Пресняков «СЭ».
Пресняков-старший призвал красно-белых болельщиков прийти как на матч против «Зенита», так и на кубковый финал против «Динамо».
«Уверенности в победе нет, но хотелось бы ошибиться. «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет, чего уж говорить. Но даже если мы будем на 17-м месте, для «Зенита», особенно для их руководства, мы будем главными соперниками. Всякое бывает, мяч круглый, но ура-патриотизмом заниматься не надо. Одного настроя недостаточно, игра у красно-белых не поставлена. Лидеры «Спартака» подсдали. Взять того же Джикию. Не только он, многие. Промес, конечно, с «Енисеем» проявил себя. Он классный, и сейчас мне нравится, но, видно, годы уже берут свое», — добавил Пресняков.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице. Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0