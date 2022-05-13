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Пресняков-старший: «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет»

Пресняков-старший призвал фанатов «Спартака» прийти на матч с «Зенитом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Пресняков.
Фото Татьяна Дорогутина

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никакой уверенности в том, что «Спартак» обыграет «Зенит», нет. Одно дело играть с «Енисеем», который просто-напросто совершил одну ошибку — полез вперед, у них стало что-то получаться в первые минуты, и на контратаках они и поплатились за свои действия, другое дело — с «Зенитом». С ним такие фокусы не пройдут. У «Спартака», скорее всего, мяч будет держаться от силы 2-3 передачи, они будут теряться», — сказал Пресняков «СЭ».

Пресняков-старший призвал красно-белых болельщиков прийти как на матч против «Зенита», так и на кубковый финал против «Динамо».

«Уверенности в победе нет, но хотелось бы ошибиться. «Зенит» — красная тряпка для «Спартака», он посильнее будет, чего уж говорить. Но даже если мы будем на 17-м месте, для «Зенита», особенно для их руководства, мы будем главными соперниками. Всякое бывает, мяч круглый, но ура-патриотизмом заниматься не надо. Одного настроя недостаточно, игра у красно-белых не поставлена. Лидеры «Спартака» подсдали. Взять того же Джикию. Не только он, многие. Промес, конечно, с «Енисеем» проявил себя. Он классный, и сейчас мне нравится, но, видно, годы уже берут свое», — добавил Пресняков.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице. Матч пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 (мск).

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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