Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Уфа»: дочь Николая Старостина нанесла символический удар по мячу

19:09
Теги:

В эти минуты на «Открытие Арене» проходит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

Первый символический удар по мячу в день 99-летия московского клуба нанесла дочь Николая Старостина Елена Николаевна. Также в церемонии приняла участие его правнучка Наталья Королева.

(Артем Калинин)

Спартак — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры