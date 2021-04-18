Федотов рассказал, о чем общался с Акинфеевым после игры

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, о чем говорил с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ, в котором сочинцы дома победили 2:1.

«О чем говорили с Акинфеевым? Звал его в команду! Шутка. У него недавно был день рождения, пожелал ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал своей игрой, но только не в играх с нами», — сказал Федотов после матча.

8 апреля вратарю исполнилось 35 лет.

«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах, ЦСКА идет пятым с 46 очками.

(Сергей Федоров)