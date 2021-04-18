Гендиректор «Сочи»: «Возвращение Федотова отчасти повлияло на игру с ЦСКА»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отметил, что возвращение на скамейку главного тренера команды Владимира Федотова могло позитивно повлиять на игру сочинцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).
«Возможно, да, отчасти придало уверенности, — цитирует ТАСС Рубашко. — Но и в предыдущих матчах мы играли с достаточным преимуществом. Здесь, конечно, благодаря Акинфееву мы не забили много».
Рубашко отметил, что команда набрала ход, обретая вкус побед.
«Желание выиграть в каждом матче», — подчеркнул он.
«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Уфой» 25 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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