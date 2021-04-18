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Гендиректор «Сочи»: «Возвращение Федотова отчасти повлияло на игру с ЦСКА»

19:33
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отметил, что возвращение на скамейку главного тренера команды Владимира Федотова могло позитивно повлиять на игру сочинцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Возможно, да, отчасти придало уверенности, — цитирует ТАСС Рубашко. — Но и в предыдущих матчах мы играли с достаточным преимуществом. Здесь, конечно, благодаря Акинфееву мы не забили много».

Рубашко отметил, что команда набрала ход, обретая вкус побед.

«Желание выиграть в каждом матче», — подчеркнул он.

«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Уфой» 25 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11181929

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