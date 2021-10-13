«Спартак» сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом» при 30 процентах зрителей
13 октября, 15:53
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о правилах заполняемости трибун на ближайшие матчи команды. По его словам, домашняя арена красно-белых может быть заполнена на 30 процентов.
«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30 процентов на октябрьские матчи — с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде — при наличии QR-кода вакцинированного или перенесшего ковид», — отметил Зеленов.
Матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдет 16 октября (начало — в 19.00 по московскому времени). Игра 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лестером» пройдет 20 октября (начало — в 17.30). Встреча 13-го тура РПЛ против «Ростова» состоится 30 октября (начало — в 16.30).
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