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Дивеев избежал серьезной травмы. У него диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза

13 октября, 16:46
Игорь Дивеев. Фото UEFA.com.
Игорь Дивеев. Фото UEFA.com.
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По данным обследования у защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении (2:1), диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза, сообщает сайт красно-синих.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней.

17 октября ЦСКА предстоит провести матч 11-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Урала».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-igor-diveev/

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Иван Шитик все материалы автора

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