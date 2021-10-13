Дивеев избежал серьезной травмы. У него диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза

По данным обследования у защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении (2:1), диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза, сообщает сайт красно-синих.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней.

17 октября ЦСКА предстоит провести матч 11-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Урала».